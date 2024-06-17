Аналитик Муртазин: при покупке телефона с рук важно, чтобы смартфон был сброшен на заводские настройки при вас

Ведущий аналитик Эльдар Муртазин в беседе с телеканалом «Звезда» сообщил, что при покупке телефона с рук у незнакомого человека важно обратить внимание на несколько факторов. Первое, на что указал эксперт, то что смартфон должен быть сброшен до заводских настроек именно при вас.

«Владелец должен выйти из своей учетной записи, чтобы потом он не мог заблокировать телефон и вымогать деньги», — сказал он.

Далее Муртазин призвал проверить информацию о номинальной емкости аккумулятора и сколько процентов держит устройство сейчас. Также важно осмотреть телефон на наличие трещин и сколов и проверить камеру, сделав несколько снимков.

В заключение эксперт порекомендовал проверить комплектацию телефона на наличие всех девайсов.