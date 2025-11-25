Аналитик Муртазин подчеркнул, что общий рост цен на электронику и бытовую технику продолжится

Владелец и главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с RT рассказал, можно ли сэкономить при покупке смартфона или ноутбука в текущем сезоне.

По словам эксперта, в ноябре действительно можно найти скидки на премиальную электронику.

«Премиальные товары год к году упали на 30% — это все, что дороже 75 тысяч рублей, если про смартфоны говорить», — отметил он. Такая же тенденция наблюдается и с ноутбуками.

Муртазин подчеркнул, что, несмотря на возможность сэкономить, общий рост цен на электронику и бытовую технику продолжится. В этом году цены в среднем выросли на 20% в рублях, и в следующем году ожидается такой же рост. Это приводит к падению продаж: по смартфонам и ноутбукам рынок упал на 20%, а в денежном выражении — на 12%.