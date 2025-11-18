Аналитик Муртазин отметил, что сторонние зарядные станции не представляют угрозы для смартфонов

Зарядка телефона в аэропорту или на вокзале может быть весьма полезной, но многие опасаются использовать общественные зарядные станции из-за риска утечки личных данных или заражения вирусами. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин разъяснил «Вечерней Москве» , насколько реальны эти опасения.

По словам эксперта, сторонние зарядные станции не представляют угрозы для смартфонов, если соблюдать меры предосторожности. Когда телефон подключается к зарядной станции, на экране появляется запрос «Доверять устройству?». Муртазин рекомендует выбирать вариант «Не доверять», чтобы защитить свои данные.

Эксперт подчеркнул, что случаи взлома и кражи данных через общественные зарядные станции редки. «Сегодня мошенники крайне редко используют публичные места для попыток взлома», — отметил он.

Большинство новых смартфонов оснащены алгоритмами защиты, которые предотвращают доступ мошенников к личным данным владельца устройства.