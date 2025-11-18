Аналитик Муртазин отметил, что сторонние зарядные станции не представляют угрозы для смартфонов
Зарядка телефона в аэропорту или на вокзале может быть весьма полезной, но многие опасаются использовать общественные зарядные станции из-за риска утечки личных данных или заражения вирусами. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин разъяснил «Вечерней Москве», насколько реальны эти опасения.
По словам эксперта, сторонние зарядные станции не представляют угрозы для смартфонов, если соблюдать меры предосторожности. Когда телефон подключается к зарядной станции, на экране появляется запрос «Доверять устройству?». Муртазин рекомендует выбирать вариант «Не доверять», чтобы защитить свои данные.
Эксперт подчеркнул, что случаи взлома и кражи данных через общественные зарядные станции редки. «Сегодня мошенники крайне редко используют публичные места для попыток взлома», — отметил он.
Большинство новых смартфонов оснащены алгоритмами защиты, которые предотвращают доступ мошенников к личным данным владельца устройства.