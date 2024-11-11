Аналитик Муртазин назвал перенос сотовых вышек от школ вредным решением

Предложение перенести сотовые вышки подальше от школ и детских садов не только не пойдет на пользу детям, но и, напротив, может им навредить. Об это НСН рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он объяснил, что принцип работы сотовых вышек строится на том, что они работают не внутрь, а наружу. Поэтому излучение минимально для детей именно при том размещении, которое принято сейчас.

Муртазин отметил, что самый минимальный уровень излучения дети получат в том случае, если вышка будет расположена на крыши школы или детского сада, если же на других зданиях в округе.

Наконец, если перенести станции, это может негативно повлиять на качество сотовой связи и здоровье людей.