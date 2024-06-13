Аналитик Муртазин: американские санкции в сфере IT не затронут обычных пользователей

Минфин США ввел новые антироссийские санкции в IT-сфере. Ограничения никак не коснутся «частного сектора» и пользователей обычных услуг, сообщил аналитик Эльдар Муртазин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, санкции могут затронуть только государственные предприятия, корпорации, юридические лица. Они будут распространяться на определенные типы взаимодействия, то есть создание IT-систем для предприятий и бизнес-аналитики.

Все устройства и системы для домашнего пользования продолжат работать, заключил Муртазин.