Аналитик Муртазин: американские санкции в сфере IT не затронут обычных пользователей

Минфин США ввел новые антироссийские санкции в IT-сфере. Ограничения никак не коснутся «частного сектора» и пользователей обычных услуг, сообщил аналитик Эльдар Муртазин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, санкции могут затронуть только государственные предприятия, корпорации, юридические лица. Они будут распространяться на определенные типы взаимодействия, то есть создание IT-систем для предприятий и бизнес-аналитики.

Все устройства и системы для домашнего пользования продолжат работать, заключил Муртазин.

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