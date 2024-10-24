Аналитик MRG Муртазин заявил о невозможности избирательного запрета звонков через мессенджеры

Роскомнадзор не может выборочно запретить звонки в мессенджерах. Если блокировку одобрят, она коснется всех вызовов. Об этом заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с «Национальной службой новостей».

По его мнению, цель этой инициативы — перевести пользователей с иностранных площадок на российские сервисы. Сейчас вводятся ограничения на множество зарубежных платформ. В результате россияне начинают массово переходить на российские аналоги, добавил Муртазин.

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