Аналитик Медушенко сообщил, что цены на бриллианты достигли минимального уровня за последнее десятилетия

Инвестиционный аналитик Юрий Медушенко сообщил «Постньюс» , что цены на бриллианты достигли минимального уровня за последнее десятилетие.

С 2023 года алмазная сфера сталкивается с глубоким кризисом, отметил аналитик. «Индекс цен для камней массой один карат снизился на 22% год к году, достигнув 4,62 пункта».

Несмотря на кризис, Россия по-прежнему играет значимую роль в мировой алмазной индустрии, обладая более 60% доказанных запасов. В 2024 году РФ обеспечила 32% мирового объема добычи бриллиантов.