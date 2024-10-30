Аналитик маркетплейсов Касьянов отметил высокий спрос на паутину и рога Малефисенты

За несколько недель до Хэллоуина произошел резкий рост спроса на паутину, покупаемую на маркетплейсах. Показатель увеличился на 1500%. Об этом рассказал ИА НСН генеральный директор сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace ГК СКБ Контур Сергей Касьянов.
Специалист отметил, что многие пользователи выбираю те товары, которые можно будет в дальнейшем использовать во время других праздников. К таким категориям относятся свечи, их можно зажигать как для уюта, так и на Новый год.
Кроме того, растет спрос на костюмы. Чаще всего он связан с маркетингом известных кинолент. Так, оборот продаж рогов Малефисенты достигает десятков миллионов рублей.
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