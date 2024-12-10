Аналитик Лукацкий: мошенники используют ИИ при сборе информации о жертве

Искусственный интеллект стал незаменимым помощником мошенников. Как аферисты задействуют технологии, рассказал эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с RT .

По его словам, злоумышленники, используя нейросети, собирают сведения о ближайшем и даже дальнем окружении жертвы.

«Затем эта информация также в автоматическом режиме анализируется и при необходимости готовятся <…> специальные фишинговые сообщения, ориентированные на стиль общения жертвы или ее круга общения», — пояснил аналитик.

Еще один вариант применения полученных данных, добавил специалист, предполагает создание дипфейков. Обычно их задействуют в более целенаправленных атаках.