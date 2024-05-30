Аналитик Литвиненко предложила включить в семейную ипотеку супругов, планирующих детей

Чтобы стимулировать рождаемость, в программу семейной ипотеки нужно добавить и те семьи, которые только планируют ребенка. Таким мнением с РИАМО поделилась независимый аналитик рынка недвижимости Екатерина Литвиненко.

Она объяснила, что для многих пар отсутствие собственного жилья — это серьезная преграда для расширения семьи и планирования детей. Поэтому программы господдержек нужно пересматривать.

В частности, добавило «АНБ24», стоит ограничить возможность применения льготной ипотеки одной покупкой. А если у человека уже больше двух квартир — пусть покупает следующие на рыночных условиях.