Минфин США анонсировал новые антироссийские санкции в отношении IT-сектора. Ограничения не коснутся обычных граждан, сообщил гендиректор информационно-аналитического агентства Денис Кусков в беседе со «Звездой».

По словам специалиста, вряд ли санкции затронут потребительские услуги. Выдержит санкционный удар и крупный бизнес, поскольку российские компании уже давно перешли на отечественное программное обеспечение. Облачные сервисы должны остаться доступными для жителей РФ.

Отмечается, что антироссийские санкции в отношении IT-сектора вступают в силу 12 сентября 2024 года.