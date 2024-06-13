Аналитик Кусков: санкции США в отношении IT-сектора не коснутся обычных граждан

Минфин США анонсировал новые антироссийские санкции в отношении IT-сектора. Ограничения не коснутся обычных граждан, сообщил гендиректор информационно-аналитического агентства Денис Кусков в беседе со «Звездой».

По словам специалиста, вряд ли санкции затронут потребительские услуги. Выдержит санкционный удар и крупный бизнес, поскольку российские компании уже давно перешли на отечественное программное обеспечение. Облачные сервисы должны остаться доступными для жителей РФ.

Отмечается, что антироссийские санкции в отношении IT-сектора вступают в силу 12 сентября 2024 года.

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