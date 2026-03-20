Аналитик Крапп сообщил, что с 1 апреля рассрочки на сумму свыше 50 тысяч рублей будут передаваться в БКИ

С 1 апреля 2026 года в России рассрочки свыше 50 тысяч рублей будут отражаться в кредитной истории. Об этом сообщил «Известиям» ведущий аналитик агентства «Эксперт РА» Вадим Крапп.

По словам специалиста, операторы сервисов больше не смогут заключать договоры с клиентами без передачи данных в Бюро кредитных историй (БКИ), если общая задолженность человека превысит установленный лимит.

Суммироваться будут не только крупные, но и небольшие рассрочки, оформленные у одного оператора. Если совокупный долг по ним превысит порог в 50 тысяч рублей, информация об обязательствах гражданина попадет в БКИ.