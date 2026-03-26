Старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец рассказал RT о причинах массовых звонков с молчанием в трубку.

Специалист подчеркнул, что такие попытки связи — часть подготовки мошенников к атаке.

«Когда абонент берет трубку и слышит тишину или короткий щелчок, автоматизированная система фиксирует ключевое событие: номер активен, и к нему привязан живой человек, готовый отвечать на звонки», — объяснил эксперт.

По его словам, зная, что номер активен, злоумышленники будут использовать его в различных сценариях социальной инженерии. Чтобы минимизировать риски, Котилевец порекомендовал подключать блокировку спама на уровне оператора связи и активировать фильтрацию вызовов в настройках смартфона.