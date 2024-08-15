Аналитик Кисилев назвал назначение Нетребы вице-мэром Краснодара логичным решением

Всеволод Нетреба занял пост вице-мэра Краснодара по внутренней политике. Такое назначение довольно логичное и ожидаемое, рассказал руководитель Центра политических исследований и технологий Григорий Киселев, сообщил «ФедералПресс».

По словам эксперта, Нетреба имеет большой стаж муниципальной и государственной службы. Он досконально знает общественно-политическую ситуацию не только в городе, но и во всем регионе.

Новому вице-мэру предстоит сохранить стабильную социальную и политическую ситуацию в краевой столице. Также важным направлением в работе станет усиление контроля за приезжими, отметил Киселев.

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