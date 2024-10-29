Аналитик Извольский: молодые люди копят деньги чаще взрослых россиян по разным причинам

Финансовый аналитик Артем Извольский прокомментировал исследование Страхового дома ВСК, в котором говорится, что 67% россиян откладывают сбережения на черный день. Слова эксперта передала «Вечерняя Москва».

Так, опрос показывает, что 70,5% опрошенных в возрасте 18–24 лет уже имеют накопления, в то время как среди россиян в возрасте 45-55 лет имеются накопления только у 59,7%.

Извольский считает, что ничего удивительного в этом опросе нет. Молодые люди, стремясь заработать на новый айфон, машину или мотоцикл, прибегают к накоплению, тогда как люди старшего поколения уже накопили на нужные им вещи.

«Чем моложе человек, тем, во-первых, у него меньше имущества — не у всех богатые родители, и, во-вторых, молодой человек больше хочет», — сказал аналитик.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев высказал мнение, что люди в мегаполисах более расслаблены и менее склонны к наполнению, поскольку в больших городах проще найти новую работу.