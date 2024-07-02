Аналитик Иванов: при покупке жилья следует ориентироваться на долю собственных средств

Ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов в беседе с «ФедералПресс» объяснил, что сейчас выгоднее: арендовать квартиру или решиться на покупку жилья.

По словам эксперта, сперва следует ориентироваться на долю собственных средств при первоначальном взносе и долю заемных средств. Минимальная рыночная ставка по ипотеке составляет 19,1%, при этом у некоторых банков сохраняется возможность снижения ставки за счет единовременной оплаты комиссии.

Сейчас квартиры в основном арендуют те, кто не смог взять ипотеку и вынужден копить первоначальный взнос. То есть более дешевое жилье занято, а дорогие варианты по-прежнему есть. Каждый случай индивидуален, и тут гражданин сам должен решать, какую финансовую нагрузку он может на себя взвалить, добавил Иванов.