Аналитик Холод пообещал самые приятные цены на черешню в июне

Доктор экономических наук, специалист по аграрному рынку Леонид Холод в интервью радиостанции Sputnik поделился информацией о текущих тенденциях на рынке черешни и прогнозах по ценам.

Он отметил, что лучшая цена на ягоды традиционно устанавливается ближе к концу июня. А вот высокая стоимость товара далеко не всегда гарантирует высокое качество плодов.

«Стоимость потихонечку уже начинает падать, но насколько она упадет, неизвестно. Все зависит от нашего урожая, потому что он, конечно, недостаточен для покрытия внутренних потребностей», — пояснил специалист.

По его словам, регионы юга России ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных заморозков, серьезно повредивших посадки. Исходя из этого, дальнейшее изменение цен на черешню будет зависеть от масштаба потерь урожая.