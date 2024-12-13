Аналитик Горбунов призвал игнорировать объявления о покупке банковских карт

В мессенджерах, даркнете и социальных сетях появляются объявления о массовой скупке банковских карт: которые потом используют в преступных целях. Об этом «Известиям» рассказал аналитик агентства маркетинговых стратегий «МАКС» Максима Горбунова.

Он объяснил, что потом эти карты используют для того, чтобы выводить деньги, полученные нелегально. На них принимают деньги за покупку оружия или наркотиков, их также используют онлайн-казино и уголовные.

Также дроп-карты активно используют криптовалютчики, чтобы отмывать деньги. Банки блокируют их, но не всегда сразу, и через них успевают провести несколько транзакций.