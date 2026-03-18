Аналитик Двилянский предупредил о рисках, связанных с использованием мобильных устройств в путешествиях

Кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский предупредил RT о рисках, связанных с использованием мобильных устройств в путешествиях. Он подчеркнул, что публичные сети Wi-Fi в отелях, аэропортах и кофейнях могут быть небезопасными для финансовых операций.

«Подключаясь к публичной сети, вы фактически приглашаете посторонних заглянуть в ваш телефон. Поэтому защита мобильного банка начинается с простого правила: никаких финансовых операций через общедоступный Wi-Fi», — советует аналитик.

Специалист отметил, что злоумышленники могут провести атаку Man-in-the-Middle, перехватывая трафик между смартфоном и сервером банка. Даже HTTPS-шифрование не всегда может защитить данные.

Для обеспечения безопасности в поездках эксперт рекомендует использовать мобильный интернет для всех операций с банком. Если нет местной сим-карты, а роуминг дорог, лучше раздать интернет с основного смартфона на ноутбук или планшет либо создать личную точку доступа.

Также важно обеспечить физическую безопасность устройства. Двилянский рекомендует установить надежный замок экрана, желательно биометрический, и активировать функцию автоматической блокировки.

Не стоит хранить пароли от банка в заметках или галерее. Лучше использовать менеджеры паролей с мастер-паролем, который нигде не записывается. Перед поездкой стоит настроить отдельный лимит на суточные траты в мобильном банке и отключить возможность оплаты в один клик для крупных сумм.