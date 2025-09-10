Аналитик Дудченко предсказал, что цены на нефть останутся стабильными

Несмотря на рост добычи нефти странами ОПЕК+, аналитик «Финам» Николай Дудченко не увидел признаков профицита на рынке и падения цен в ближайшем будущем. В интервью «Известиям» он отметил, что ситуация с растущими запасами нефти не вызывает беспокойства.

Дудченко подчеркнул, что ОПЕК+ может вернуться к сокращению производства при необходимости, как это уже неоднократно делалось. Однако по решению ОПЕК+, с октября восемь стран увеличат добычу нефти на 137 тысяч баррелей в сутки. Наибольший прирост обеспечат Саудовская Аравия и Россия.

Аналитик также отметил балансирующую роль американской сланцевой нефти, себестоимость добычи которой составляет около 50–60 долларов за баррель. Он подчеркнул, что сильное падение цен может привести к снижению добычи в США и стабилизации ситуации.