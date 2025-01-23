Аналитик Чернов: объемы продаж автомобилей в РФ будут снижаться в 2025 году

Согласно статистике «Автостата», за 2024 год в России продали 6,04 миллиона подержанных автомобилей — это на 6% больше, чем годом ранее, и является максимальным показателем за последнее десятилетие. О причинах такого роста рассказал «Свободной Прессе» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По мнению специалиста, увеличение объемов продаж машин на вторичном рынке в 2024 году связано с удорожанием новых автомобилей из-за высокой инфляции, ограниченным предложением и повышением утилизационного сбора.

Однако в текущем году эксперт прогнозирует стагнацию или даже снижение объемов реализации продукции автопрома. Спрос на автомобили продолжает слабеть после последнего повышения утилизационного сбора. Наконец, высокая ключевая ставка Центрального банка будет оказывать давление на автокредитование как минимум до конца июня, резюмировал Чернов.