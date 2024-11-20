Аналитик Бубнов: двухэтапная аутентификация поможет защитить аккаунт от атак

Старший контент-аналитик Егор Бубнов дал советы по защите аккаунта в мессенджере от атак мошенников. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Эксперт посоветовал настроить двухэтапную аутентификацию и установить на гаджете антивирус. Кроме того, необходимо периодически проверять активные сессии в опциях.

«Можно увидеть, с какого устройства выходили, где расположено это устройство. И там можно закрыть подозрительные активные сессии», — пояснил специалист.

По словам Бубнова, аферисты каждый месяц придумывают новые схемы обмана. Однако базовым инструментом злоумышленников остаются фишинговые ссылки. Чаще всего их применяют против пользователей Telegram.