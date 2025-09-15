Аналитик Бочкина развеяла миф о существовании карт, которые защищены от списания денег

Аналитик финансового маркетплейса Банки.Ру Эряния Бочкина в беседе с агентством «Прайм» развеяла миф о существовании банковских карт, которые якобы защищены от списания денег.

«Любой банковский продукт, предназначенный для расчетов, платежей и других операций со средствами по определению дает возможность списания денег», — заявила эксперт.

Некоторые банковские инструменты могут усложнить процесс вывода денег, например, брокерский счет или банковский вклад. Однако, как отмечает Бочкина, преступники находят способы обойти эти меры. Поэтому главная защита денег клиента — личная бдительность и критичное отношение к звонкам с неизвестных номеров, написал KP.RU.