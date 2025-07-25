Аналитик Беляев заявил, что уровнять зарплаты по регионам РФ невозможно

По информации Росстата, в России увеличился разрыв между максимальными и минимальными средними зарплатами в регионах. Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в интервью радиостанции Sputnik объяснил причины такого явления.

По словам эксперта, заработная плата зависит не только от производительности труда, но и от климатических, традиционных, исторических и других факторов. Также учитываются региональные коэффициенты, надбавки и льготы.

«Так что уровнять зарплаты совершенно невозможно», — заявил специалист.

Кроме того, экономист указал на опасность большого разрыва между высокими и низкими доходами внутри одной категории. Среди последствий — социально-экономические проблемы и недовольство населения.