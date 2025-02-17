Аналитик Беляев: возвращение в РФ будет убыточно для Visa и Mastercard

Возвращение платежных систем Visa и Mastercard в Россию будет экономически невыгодным для них. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с « Ридусом ».

По его словам, деятельность компаний на российском рынке окажется сильно ограниченной. В стране уже функционирует национальная платежная система «Мир», которая используется для всех внутренних денежных переводов.

«Системой „Мир“ пользуются не только отечественные предприятия, но и бюджетные учреждения, силовые структуры и органы государственного управления», — напомнил эксперт.

Он добавил, что россиянам карты Visa и Mastercard необходимы лишь для поездок за рубеж. Регулярно вылетают за границу только 4% граждан.