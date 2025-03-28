Аналитик Беляев: Россия стабильно удерживает лидерство по экспорту пшеницы

Несмотря на риски сельскохозяйственного производства, Россия успешно сохраняет лидирующие позиции по экспорту пшеницы. Такое мнение выразил кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с « Известиями ».

По словам эксперта, благодаря разнообразию климатических условий в разных регионах страны неблагоприятные погодные явления в одной местности компенсируются успехом в другой. Ежегодный сбор зерновых культур в России варьируется от 100 до 120 миллионов тонн при внутреннем потреблении около 80 миллионов тонн, что обеспечивает устойчивые поставки на международные рынки, заявил специалист.

Среди главных импортеров российской пшеницы Беляев назвал Египет, Иран, Китай и африканские государства. Он также указал на значительный вклад российских ученых в разработку эффективных агротехнологий и правильное использование удобрений.