Аналитик Беляев рассказал, что судебные приставы не могут изъять единственное жилье за долги

Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Ридусом» разъяснил, какое имущество судебные приставы не могут изъять для погашения задолженности.

Недавно стало известно, что Верховный суд отказал в списании долгов гражданину Павлу Россу. Тот взял девять потребительских кредитов на сумму 7,4 миллиона рублей за неделю в разных банках. До января 2023 года он выполнял свои обязательства, но затем потерял работу из-за сокращения штата. В июне того же года Росс начал процедуру банкротства. В мае 2024 года ВТБ и РСХБ выступили против списания его непогашенных кредитов.

Первая инстанция встала на сторону кредиторов, отметив, что банки не могли проверить информацию о долговой нагрузке гражданина, так как он оформлял займы в короткий срок и данные в бюро кредитных историй не успели обновиться. В конечном итоге ВС РФ отверг доводы Росса и отказался признавать его банкротом.

Беляев отметил, что процедура банкротства может проходить как в судебном, так и во внесудебном порядке через финансового омбудсмена, если сумма долга не превышает 500 тысяч рублей.

По его словам, судебные приставы могут изымать объекты недвижимости, предметы роскоши, денежные средства на счетах и вкладах, автотранспорт и прочее имущество, без которого «человек способен прожить». При этом аналитик добавил, что единственное жилье изъятию не подлежит.