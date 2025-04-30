Аналитик Балынин: система BRICS Pay обладает целым рядом уникальных особенностей

Международная платежная система BRICS Pay, созданная для расчетов между странами БРИКС в национальных валютах, обладает целым рядом уникальных особенностей, подчеркнул финансовый аналитик Игорь Балынин в публикации «Газеты.Ru» .

Главным достоинством новой системы является ее доступность для пользователей по всему миру. Это значит, что любой гражданин сможет легко совершать платежи, находясь в любом уголке планеты.

Еще одно важное преимущество связано с отсутствием необходимости конвертации средств в доллары или евро. Вместо этого пользователи смогут осуществлять прямые переводы в национальных валютах, что значительно упростит процесс и сократит издержки, написал MK.Ru.

BRICS Pay поддерживает цифровые версии национальных валют, делая расчеты быстрее и удобнее. Это позволит совершать как обычные покупки, используя кодировку QR, так и оплачивать крупные сделки между предприятиями и организациями.