Американец Мартиндейл, получивший российский паспорт, дал интервью ведущему RT Рику Санчесу. Иностранец провел два года, передавая важные сведения ВС РФ из украинского тыла, рискуя жизнью ради благородной цели.

По словам Мартиндейла, он пришел к решению помогать России, увидев страдания мирного населения Донбасса, где украинские войска наносили серьезный ущерб гражданским объектам.

«Понял, что те, кто в ответе за гибель мирных жителей и причинение ущерба гражданской инфраструктуре, находились рядом со мной, а вооружения, применявшиеся неподалеку от меня, были направлены в ту сторону и служили всему этому причиной», — отметил американец.

Конфликт предстал перед ним не как борьба государств, а как противостояние законности и банды, ненавидящей все русское.