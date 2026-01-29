Аллерголог указал на опасность парфюмерии для кожи

Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал RT , что аллергические реакции на духи — нередкое явление. Они могут быть вызваны как натуральными, так и синтетическими компонентами парфюмерной продукции.

Специалист отметил, что аллергию и раздражение (контактный дерматит) зачастую провоцируют не отдушки в целом, а конкретные химические соединения в их составе. В качестве примера он привел эфирные масла: масло жасмина, иланг-иланга, сандалового дерева и бергамота. Среди других потенциальных аллергенов — производные древесины и мха, например, дубовый мох и древесные смолы.

«Самая частая реакция — контактный аллергический дерматит. Может быть покраснение кожи, зуд, появление сыпи», — предупредил врач.

При подозрении на аллергию Болибок порекомендовал прекратить использование парфюма и обратиться к врачу для проведения аллергопроб с парфюмерной панелью аллергенов. Одна из ключевых рекомендаций при склонности к аллергии — минимизация контакта с кожей, что снизит риск развития контактного дерматита.