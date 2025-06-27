AliExpress СНГ: колонка Soundcore Select 4 Go стала лидером продаж в России

Специалисты платформы AliExpress СНГ представили топ самых востребованных переносных аудиоколонок в России по результатам продаж за первое полугодие 2025-го. Об этом сообщил Ferra.ru .

Лидирующую позицию занял компактный гаджет Soundcore Select 4 Go от бренда Anker. Несмотря на скромную выходную мощность всего пять ватт, устройство отличается четким звуком, подчеркивающим среднюю и высокую частотные полосы.

Второе место досталось другой колонке той же фирмы — Anker Soundcore Motion. Мощность устройства составляет уже 30 ватт, а звуковая картина дополнена поддержкой формата высокого разрешения Hi-Res Audio. Аппарат оснащен двумя низкоуровневыми акустическими драйверами, демонстрируя высокое качество звучания.

Замыкает тройку лидеров портативная акустическая система Anker Soundcore 2. Модель оснащена парой динамиков общей мощностью 12 ватт, что позволяет ей выдавать чистый звук даже на максимальных уровнях громкости.