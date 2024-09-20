Алгоритм ИИ «Нейро-Жириновский» не признал Кашпировского мошенником

Алгоритм искусственного интеллекта «Нейро-Жириновский» отказался считать экстрасенса Анатолия Кашпировского, который проводил сеансы исцеления на телевидении, мошенником. Об этом сообщил Life.

Нейросеть заявила, что Кашпировский не самый главный обманщик в России. По мнению «Нейро-Жириновского», страну зомбировали совсем другие «гипнотизеры».

Отмечается, что звезда советских телеэкранов всего за несколько дней выступлений заработал около шести миллионов рублей.