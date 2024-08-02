«АльфаСтрахование»: почти 30% россиян с ностальгией вспоминают о 1990-х

Аналитики «АльфаСтрахования» провели опрос и выяснили, какие события и периоды вызывают у россиян чувство тоски по прошлому. Результаты исследования опубликовал RT .

Так, 29,6% с ностальгией вспоминают о 1990-х, 27,4% — о времени без социальных сетей, 23,5% — о старой музыке, 19,8% — о времени без мессенджеров и мобильных телефонов.

Кроме того, многие скучают по школе, летним каникулам, беззаботной молодости и студенчеству. В список также попали большие семейные праздники, старые друзья и первая любовь.