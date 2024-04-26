«АльфаСтрахование»: более 16% родителей регулярно проверяют телефон и соцсети своих детей | 360°

Общество 26 апреля 2024, 14:32 «АльфаСтрахование»: более 16% родителей регулярно проверяют телефон и соцсети своих детей

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Аналитики сервиса «АльфаСтрахование» во время опроса выяснили, что 16,5% родителей регулярно проверяют телефон и соцсети своих детей, еще 14,3% контролируют их успеваемость в школе. Об этом написала «Газета.Ru».

Примерно 22,8% родителей признались, что ограничивают общение своих детей с теми, кто может оказать плохое влияние. А 7,6% опрошенных и вовсе водят детей к психологу.

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Более 25% респондентов назвали своим самым большим опасением то, что их дети в будущем будут испытывать проблемы с трудоустройством. Еще 23% — переживают из-за влияния плохих компаний, а 23,1% беспокоятся, что воспитание окажется недостаточно хорошим.