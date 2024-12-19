«АльфаСтрахование»: 74% российских родителей стараются поддерживать у детей веру в Деда Мороза

Специалисты аналитического центра «АльфаСтрахование» провели исследование и выяснили, что 74% российских родителей стараются поддерживать у детей веру в Деда Мороза. Результаты опроса есть в распоряжении RT .

Большинство родителей (92%) пишут письма Деду Морозу от имени своих детей. При этом 32% используют специализированные почтовые ящики, 31% передают письма через морозилку, а остальные выбирают другие способы доставки — относят на почту или прячут под подушку, за окно.

Кроме того, 32% родителей обращаются к профессиональным актерам, которые исполняют роль Деда Мороза, чтобы они лично подарили подарки детям.

Важной частью традиции является поход на елку. Камерные праздники предпочитают 39% опрошенных. Ещё 36% покупают билеты на массовые новогодние шоу, а 14% организуют новогодние представления во дворе, в школе или детском саду.

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи человек.