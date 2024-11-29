«АльфаСтрахование»: 50% россиян сталкивались с мошенничеством в Сети за последние два года

Аналитики центра «АльфаСтрахование» выяснили, что за последние два года 50% россиян сталкивались с интернет-мошенничеством. Результаты соответствующего исследования опубликовал RT .

По данным экспертов, более половины из тех, кого обманывали аферисты, лишались доступа к учетным записям в социальных сетях. Еще 21,8% теряли доступ к электронной почте. Кроме того, 17,8% переходили по фишинговым ссылкам, из-за чего происходила утечка личной информации.

Порядка 40% опрошенных заявили, что используют одни и те же комбинации символов в паролях банковских кабинетов и других сайтов, где необходима авторизация. Также стало известно, что 3,5% россиян носят лист с записью пароля в кошельке.