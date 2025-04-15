Александро-Невскую больничную церковь в Казани признали памятником

В Казани Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана признал памятником архитектуры Александро-Невскую больничную церковь. Об этом сообщил ГТРК «Татарстан» со ссылкой на документ, размещенный на сайте ведомства.
Строение было возведено в период с 1900 по 1917 год и представляет собой одноэтажное кирпичное здание крестово-купольного типа, расположенное на улице Бутлерова. Церковь сохранила до наших дней подлинность своих основных конструкций и композиционное решение фасадов, передает RT.
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