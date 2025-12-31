Александр Шарнауд займет должность главреда газеты «Вечерняя Москва»

С 1 января 2026 года главным редактором газеты «Вечерняя Москва» официально станет Александр Шарнауд (творческий псевдоним — Александр Шарно). Журналист пришел в издание осенью 2011 года, передала « Вечерняя Москва ».

За это время он преодолел путь от заместителя главного редактора до первого заместителя. После смерти главреда Александра Куприянова в октябре 2025 года Шарнауд стал временно исполнять обязанности главы редакции.

«Мы рады, что редакцию газеты возглавит Александр Шарнауд. За годы работы Александр Валентинович зарекомендовал себя как профессионал своего дела», — отметил генеральный директор АО «Редакция газеты „Вечерняя Москва“» Георгий Рудницкий.

Шарнауд — опытный медиаменеджер. Он окончил факультет для иностранных граждан Национального автономного университета города Мехико и факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.