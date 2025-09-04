Александр Беглов поручил популяризировать архивные технологии среди молодежи

Итоги участия Архивного комитета в программе «Эффективный регион» подвели в Северной столицы. В рамках программы с 2021 года запущено девять проектов, повышающих доступность архивных материалов населению. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург ».

Губернатор Александр Беглов поручил запустить проект, направленный на ознакомление школьников и студентов с цифровыми архивными технологиями, а также разработать единую концепцию оформления школьных и колледжейских музеев, посвященных Великой Отечественной войне. Беглов подчеркнул важность распространения знаний о блокаде Ленинграда.

Особое внимание губернатор Петербурга уделил поручению президента РФ о переводе документов Архивного фонда РФ в электронный формат с использованием технологий искусственного интеллекта. Новые технологии позволили значительно сократить обработку материалов, добавил «Петроград».