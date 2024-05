Альбом «Rumours» рок-группы Fleetwood Mac стал самым продаваемым винилом в 1970–1990 годах | 360°

Общество 03 мая 2024, 16:43 Альбом «Rumours» рок-группы Fleetwood Mac стал самым продаваемым винилом в 1970–1990 годах

Одиннадцатый студийный альбом «Rumours» британско-американской рок-группы Fleetwood Mac стал самым продаваемым лонгплеем на виниле в 1970-1990-х годах. Об этом сообщил сайт NME.

Отмечается, что он разошелся в количестве чуть меньше 280 тысяч копий.

Как сообщила «Национальная служба новостей», в рейтинг также попали музыкальные альбомы The Dark Side Of The Moon от Pink Floyd, Nevermind от Nirvana и (What’s The Story) Morning Glory от Oasis.