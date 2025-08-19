Аквапарк «ЛетоЛето» в Тюмени с 1 сентября закроется на ремонт

Аквапарк Тюмени «ЛетоЛето» с 1 сентября закроется для проведения ремонтных работ и пересмотра тарифов. Об этом сообщил сайт «Наш Город» .

Руководство решило обновить оборудование и дизайн помещений, поскольку после интенсивной нагрузки в летний сезон необходимо провести замену изношенных в зонах отдыха и дезинфекцию.

Ремонт продлится две недели, а открытие запланировано на середину месяца. В это время снизятся цены на билеты, новые тарифы появятся на сайте заведения заранее. Кроме обновления инфраструктуры, изменится оформление площадок и, вероятно, внешний вид аттракционов. Планируется привлечь большее количество отдыхающих осенью.