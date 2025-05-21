Акцию «На работу на велосипеде» проведут в Тольятти 23 мая

Городская администрация Тольятти объявила о проведении специальной акции «На работу на велосипеде», которая состоится 23 мая. Цель мероприятия — привлечь внимание жителей к здоровому образу жизни и экологически чистому виду транспорта. Акция призвана показать преимущества велосипедов как способа передвижения, одновременно способствующего улучшению физической формы и снижению нагрузки на окружающую среду, написал сайт sovainfo.ru .

Все желающие могут присоединиться к событию, воспользовавшись возможностью бесплатно прокатиться на велосипеде по городским улицам и оценить удобство этого вида транспорта, сообщил RT.

Участникам предлагается зарегистрироваться и опубликовать фотографию своего путешествия на официальном портале спортивного клуба «Спорт Тольятти». Каждому зарегистрированному участнику будет вручен электронный диплом, подтверждающий участие в акции.

Организаторы предусмотрели поощрения для участников, проявляющих наибольшую активность. Среди наград выделяются призы за самое массовое прибытие на работу на велосипеде, самые ранние старта, самый длинный маршрут и оригинальность подхода к участию в акции.