Акция «Гимн Победе» пройдет в Тюмени 9 мая

В День Победы, 9 мая, в Тюмени пройдет акция «Гимн Победе». Об этом сообщило ИА URA.RU, ссылаясь на Telegram-канал мэрии.

На площади 400-летия города около 400 музыкантов со всей России исполнят известные песни времен Великой Отечественной войны. Дирижировать будет Василий Химей, руководитель школы № 73 «Лира», передает RT.

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