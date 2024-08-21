Активы Raven Russia потребовали национализировать
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы Raven Russia
Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства акции предприятий, входящих в группу компаний Raven Russia, так как их владельцы совершали притворные сделки. Об этом сообщил «Коммерсант».
Такие схемы проворачивала одна из фирм Raven Property под названием Group Limited, находящаяся под юрисдикцией Великобритании. До 2020 года эта компания целенаправленно скупала российские фирмы, владеющие складами, и не уведомляла о сделках официальные органы власти.
Под контроль Group Limited перешли имеющие стратегическое значение логистические компании. В результате Raven Property собрала активы, после чего образовалась Raven Russia. По мнению Генпрокуратуры, Raven «отказалась от законопослушной экономической деятельности».
Ранее ГП потребовала обратить в доход государства незаконно приобретенное имущество замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко.