Активы Raven Russia потребовали национализировать

Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства акции предприятий, входящих в группу компаний Raven Russia, так как их владельцы совершали притворные сделки. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Такие схемы проворачивала одна из фирм Raven Property под названием Group Limited, находящаяся под юрисдикцией Великобритании. До 2020 года эта компания целенаправленно скупала российские фирмы, владеющие складами, и не уведомляла о сделках официальные органы власти.

Под контроль Group Limited перешли имеющие стратегическое значение логистические компании. В результате Raven Property собрала активы, после чего образовалась Raven Russia. По мнению Генпрокуратуры, Raven «отказалась от законопослушной экономической деятельности».

Ранее ГП потребовала обратить в доход государства незаконно приобретенное имущество замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко.