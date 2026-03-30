Активист сообщества «Мото-Москва» Родионов призвал обучать школьников пользоваться питбайками правильно

По информации Telegram‑канала Shot, в России выдвинули предложение приравнять питбайки к мототранспорту и ввести для них паспорта транспортных средств (ПТС). В настоящее время питбайки классифицируются как спортинвентарь, что приводит к трагедиям: ежегодно в ДТП с участием питбайков гибнут дети.

Родионов призвал обучать детей правильно пользоваться такой техникой, вместо того чтобы запрещать все подряд. Он предложил организовывать выезды и экскурсии для подростков, чтобы они могли познакомиться с мототехникой и узнать о правилах ее использования. Однако такие инициативы пока не нашли отклика ни со стороны ГИБДД, ни со стороны Минобразования.