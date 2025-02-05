Актер дубляжа Вострецов: вибрационный массаж поможет улучшить голос

Актер озвучивания и дубляжа, федеральный диктор Сергей Вострецов дал интервью сайту « Аргументы и факты ». В ходе беседы он поделился методами улучшения голоса.

По словам эксперта, полезно регулярно практиковать вибрационный массаж. Одним из таких упражнений является положение руки на груди с одновременным произнесением звука «м» с закрытым ртом.

«Согнутыми пальцами постукивайте по верхней губе, одновременно издавая долгий звук „В“», — рассказал актер об упражнении «Рой пчел».

Для постановки голоса он рекомендовал медленное проговаривание слогов, слов и фраз с низкой вибрацией, начиная от простого слога «ма» и заканчивая целой фразой вроде «мама меду нам», добавил RT.