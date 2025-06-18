Академик Теслер предложил усилить контроль за работой психологов

Академик Российской академии медико-технических наук, психотерапевт Александр Теслер заявил, что в сфере психологии царит «дикий сумбур» из-за большого числа неквалифицированных специалистов. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он подчеркнул, что заниматься консультациями должны люди с сертификацией и высшим образованием.

Теслер отметил: «На самом деле, терапией, то есть лечением, по закону, имеет право заниматься только врач, мало того, что получивший медицинское высшее образование, но и сертифицированный. Раз в пять лет он сертифицируется и имеет право доступа к пациентам».

Между тем, по информации «Ведомостей», правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала инициативу депутата Госдумы Нины Останиной о регулировании работы психологов. Проект о регламентировании психологической деятельности был внесен в Госдуму в феврале 2025 года.