Академик РАН Покровский: ситуация с ковидом в России находится под контролем

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии ведомства, академик РАН Вадим Покровский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем.

По словам медика, у населения выработался иммунитет к вирусу.

«Новый штамм представляет собой рекомбинант разных вариантов „омикрона“. По своей тяжести заболевание не превосходит предыдущие волны», — уточнил Покровский.

Он призвал россиян слушать указания Роспотребнадзора, который следит за ситуацией.