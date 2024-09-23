Академик РАН Покровский: ситуация с ковидом в России находится под контролем
Заведующий отделом НИИ эпидемиологии ведомства, академик РАН Вадим Покровский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва»сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем.
По словам медика, у населения выработался иммунитет к вирусу.
«Новый штамм представляет собой рекомбинант разных вариантов „омикрона“. По своей тяжести заболевание не превосходит предыдущие волны», — уточнил Покровский.
Он призвал россиян слушать указания Роспотребнадзора, который следит за ситуацией.
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