В эфире программы «Время науки» на радио «Комсомольская правда» обсудили вопросы применения химических средств в сельском хозяйстве и селекцию новых сортов растений. Участники программы — радиожурналист Мария Баченина, научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев и генеральный директор компании «Щелково Агрохим», академик РАН Салис Каракотов, написал KP.RU .

Салис Каракотов отметил, что средства защиты растений проверяются на безопасность и не представляют угрозы для человека в применяемых дозах. По его словам, в России умеренно применяют нитраты, фосфаты и калийные соли.

Академик рассказал о разработке новых сортов пшеницы, которые адаптированы к климатическим условиям центральной России. Эти сорта могут давать высокий урожай даже в условиях ограниченного вегетационного периода.

Также обсуждалась проблема фальсификации семян. Салис Каракотов пояснил, что фальсификация семян может привести к снижению урожая и экономическим потерям для государства.

Особое внимание уделили селекции сахарной свеклы. Было отмечено, что за последние 15 лет удалось достичь значительных успехов в этой области, и теперь российские семена сахарной свеклы конкурентоспособны на мировом рынке.