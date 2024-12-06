Академик Панченко назвал смерть ученого Велихова огромной потерей для всего мира

Уход из жизни такого человека, как академик, выдающий ученый в области термоядерного синтеза Евгений Велихов, — это огромная потеря для всего мира. Об этом заявил академик Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Владислав Панченко, сообщили «Известия» .

Он подчеркнул, что Велихов всегда был серьезной научной величиной, человеком, свято преданным своему делу. Благодаря ему выросло не оно поколение молодых ученых.

Панченко подчеркнул, что именно общение с ними всегда было в приоритете у академика. Он мог часами выступать перед молодежью, дискутируя с ними и отвечая на вопросы.

Напомним, Евгений Велихов ушел из жизни 5 декабря в возрасте 89 лет.