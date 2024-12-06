Академик Панченко назвал смерть ученого Велихова огромной потерей для всего мира

Уход из жизни такого человека, как академик, выдающий ученый в области термоядерного синтеза Евгений Велихов, — это огромная потеря для всего мира. Об этом заявил академик Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Владислав Панченко, сообщили «Известия».
Он подчеркнул, что Велихов всегда был серьезной научной величиной, человеком, свято преданным своему делу. Благодаря ему выросло не оно поколение молодых ученых.
Панченко подчеркнул, что именно общение с ними всегда было в приоритете у академика. Он мог часами выступать перед молодежью, дискутируя с ними и отвечая на вопросы.
Напомним, Евгений Велихов ушел из жизни 5 декабря в возрасте 89 лет.
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